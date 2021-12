Auto sbanda, a Caraglio, e finisce contro il muro di una casa

Un'auto è uscita di strada, poco fa, a Caraglio, lungo la strada provinciale 179.

L'incidente si è verificato all'altezza del civico 58 di via Centallo. Alla guida dell'auto, una donna, che dopo aver perso il controllo della vettura è andata a finire contro il muro di un'abitazione che costeggia la sede stradale.

Sul posto l'ambulanza del 118, i Vigili del fuoco di Cuneo e i Carabinieri.

La donna, unica occupante del veicolo, non ha fortunatamente riportato gravi traumi. All'arrivo dei soccorsi era cosciente.

In mattinata, i Vigili del fuoco erano già intervenuti per altri due incidenti: uno a Savigliano (clicca qui per leggere la notizia) ed un altro a Santa Vittoria d'Alba.