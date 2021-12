Bra, al multisala Vittoria ultimo appuntamento della rassegna Cine Food

La notizia è di quelle ghiotte e arriva da Bra. Oggi, martedì 14 dicembre, alle ore 20 al multisala Vittoria Multisala di Bra è di scena l’ultimo appuntamento con la rassegna Cine Food.

In palinsesto il docufilm “The Dusk Chorus”, un viaggio poetico e sensoriale alla scoperta degli ecosistemi fragili, per comprendere come tutelare il nostro territorio e trarre tutti vantaggi. Saranno ospiti il professor N. Perullo (estetica ecologica) e il professor Gabriele Volpato (antropologia ambientale, etnobiologia).

Alla fine non mancherà lo scambio di auguri per un sereno Natale, con taglio di un panettone made in Bra, accompagnato da una bevanda calda.