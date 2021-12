Domani a Cuneo si accende la stella cometa sul faro della stazione

Continuano gli appuntamenti di “IllumiNatale”. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, il terzo grande evento è in programma per sabato 18 dicembre. Alle 18.30 e alle 21, sul Palazzo della Provincia andrà in scena “Dream Swimming”, spettacolo di nuoto aereo della Compagnia di danza verticale “Lineadaria”.

Quattro danzatori/nuotatori si caleranno lungo la facciata del palazzo per dar vita al nuoto aereo sincronizzato. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 18, dall’inaugurazione della stella cometa sul Faro della Stazione dove sarà anche possibile lasciare un augurio e un addobbo all’albero di quartiere del progetto La B.O.A., un’occasione per condividere un pensiero per il nuovo anno con l’augurio di costruire insieme proposte per migliorare il benessere all’interno del quartiere.

A corollario degli spettacoli saranno tanti gli eventi e le iniziative che animeranno le giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre. Per tutto il weekend, dalle 10 alle 19.30, in contrada Mondovì, piazza Boves e largo Audiffredi si terranno i Mercatini di Natale a cura di “Made in Cuneo” e del Comitato commercianti di Contrada Mondovì, presenti espositori artigiani e creativi (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà in piazza Virginio).

Torna anche la raccolta fondi per il reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo nello stand allestito dall’Avo Cuneo Odv in Largo Audiffredi (sabato e domenica dalle 10 alle 19). Di solidarietà si parlerà anche nello spazio allestito dal Gruppo Gino e dal Centro Down Cuneo in piazza Galimberti (sabato dalle 10 alle 19), dove sarà possibile acquistare i calendari 2022 per sostenere l’associazione e il progetto “Autonomia”.

Per le famiglie e i più piccoli, inoltre, torneranno l’atteso appuntamento con il giro in carrozza con Babbo Natale (per tutto il weekend dalle 14 alle 18 con partenza dalla casetta davanti al Municipio) e i laboratori al Museo Diocesano San Sebastiano (“Chi c’è in quella grotta” sabato alle 15 e alle 16.30 e “Letture natalizie” domenica alle 16 per info e prenotazioni: tel. 353/4261755 oppure museo@operediocesicuneo.it). E poi le parate musicali dei “The Tamarros Wandering Lighted Band” (sabato e domenica alle 16.30, 17.30 e 18,30 in via Roma, piazza Galimberti, corso Nizza e piazza Europa), “Fire’s of Christmas” con i Prismabanda (sabato e domenica alle 17, 18 e 19 piazza Europa, corso Nizza, piazza Galimberti e via Roma) e le visite guidate organizzate da Conitours (sabato e domenica alle 17, info e prenotazioni: tel. 0171/698749-0171/696206, info@cuneoalps.it).



Domenica si terrà anche il mercato tradizionale in piazza Galimberti.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Confartigianato, Conitours, We Cuneo, Atl del Cuneese, Promocuneo) in collaborazione con il Comune di Cuneo e il Festival Mirabilia, è realizzata grazie al sostegno di Fondazioni bancarie e sponsor privati, alla vendita dei gadget realizzati per l’occasione (palline per l’albero e cappelli di Babbo Natale) e dei biglietti della lotteria (2,5 euro) che saranno acquistabili presso l’Infopoint di IllumiNatale (piazza Galimberti) durante i giorni degli spettacoli (i biglietti della lotteria anche presso lo Sportello Unico del Cittadino in Municipio e Il Podio Sport) oppure presso i desk dei volontari (identificabili grazie ad un giubbino giallo) ubicati nei pressi delle aree spettacoli.