Per la Giornata della Donna la visita guidata "Le donne di Saluzzo"

Domenica 8 marzo alle ore 15:30, si terrà la visita guidata "Le donne di Saluzzo".

Per la Giornata Internazionale della Donna, i musei di Saluzzo dedicano una visita tematica speciale per festeggiare le tante virtù della femminilità. L’itinerario “Le donne di Saluzzo”, sull'incantevole mondo femminile fra arte e storia, partirà dal Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e condurrà nelle sale del Museo Civico Casa Cavassa, rendendo omaggio alle donne che hanno lasciato un segno importante nella storia saluzzese.

Sarà indagato lo sconosciuto universo femminile della corte marchionale ai piedi del Monviso, tra dame di corte, giovani mogli, cortigiane e intellettuali. Il ritrovo con la guida è alle ore 15:15 presso la biglietteria della Castiglia, in piazza Castello 1 a Saluzzo. Il costo dell’iniziativa è di 8 euro a persona - gratuito per i ragazzi con meno di 10 anni accompagnati.

La visita guidata è a numero chiuso, per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a musa@itur.it o contattare il numero 329 3940334, anche via whatsapp.