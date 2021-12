Comunità sostenibili e Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso protagoniste a Rifreddo

È stata davvero una serata interessante quella tenutasi negli scorsi giorni presso il Laboratorio Montano di Rifreddo. Protagonisti della stessa i temi ambientali tra cui quelli legati alle crisi climatiche, alle comunità sostenibili ed al programma Man and Biosphere UNESCO e della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso. Nutrita la partecipazione giovanile che è arrivata un po da tutto Il Saluzzese e che si è dimostrata molto interessata alle spiegazioni gli esperti intervenuti. Infatti, Andrea Porta della Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura ha trattato il tema “Dalla crisi climatica alle comunità sostenibili” e quello del Programma Man and Biosphere UNESCO, mentre Mariangela Aloi del Parco del Monviso quello della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso, dì cui Rifreddo e gran parte del Saluzzese fanno parte. I temi sono stati analizzati approfonditamente ed è stato messo in rilievo il ruolo che i giovani possono avere nella loro implementazione. La serata ha cercato di concretizzare l'orizzonte che guiderà le attività del progetto Rifreddo Landscape Lab ovvero quello dello sviluppo sostenibile, inteso nella sua dimensione sociale, economica, ambientale e culturale. “Ci ha fatto molto piacere - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - vedere che l’interesse sulla sostenibilità e sui temi del progetto MaB UNESCO siano dì forte interesse tra i giovani: questo sta a rappresentare l’impegno che ci si vuole assumere per cercare di migliorare e lasciare in eredità alle future generazioni un pianeta più ecologico e pulito, oltre a sostenibile nel tempo rispetto al numero dì persone che lo vivono e lo sfruttano”. Molto soddisfatto anche il primo cittadino Cesare Cavallo che ha chiosato: “Dopo il buon successo del “World Café”, questo importante incontro mette un ulteriore tassello nella costruzione del progetto che sta nascendo a Rifreddo nel centro dì aggregazione giovanile del Laboratorio Montano. Una cosa di cui sono particolarmente felice e che ci consentirà di fare del nostro comune uno dei principali poli di attrattività per i giovani del saluzzese. Approfitto per ringraziare tutti i partner dell’iniziativa che si stanno spendendo senza riserve nella stessa ed in particolare il presidente Parco del Monviso Dario Miretti per l’attenzione verso le nostre iniettive”.