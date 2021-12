Gli elfi di Babbo Natale dalla panchina dell'Unicorno di Torre Mondovì portano gioia in tutti i comuni limitrofi

Gli elfi sono arrivati anche a Torre Mondovì per portare a termine la missione affidatagli da Babbo Natale!

Un' impresa grande e fantastica: il gruppetto natalizio è partito da "La Panchina dell'Unicorno" per passare a frazione Moline, frazione Borbera, Roatta, Torre Mondoví, Tetti Casotto, San Cristoforo, San Paolo, San Michele Mondoví, Niella Tanaro, Bastia, Ciglié, Clavesana, Farigliano, Sant' Anna Avagnina, Mondoví, Villanova e Vicoforte.



Sulla loro strada hanno voluto lasciare un po' dello spirito del Natale con cartoline di auguri, braccialetti e altri regalini, trovando persone fantastiche con tanta voglia di passare questo Natale al meglio, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria.

"Ringrazio tanto Eros Conterno, Davide Briatore, Fabrizio MichaelJackson Brogna e Matteo Ansaldi per lo straordinario lavoro fatto." - spiega Marco Dardo - "Come diciamo sempre...Torre c'é ma questa volta un po' ovunque, un risultato non facile ma raggiunto alla grande!".