Ripristinato il guado sul Gesso tra Cuneo e la Mellana di Boves

Il tratto del torrente Gesso tra il Santuario degli Angeli di Cuneo e la frazione Mellana di Boves è tornato nelle ultime ore percorribile grazie al ripristino del guado "stagionale" abbattuto a settembre. Pedoni e ciclisti, quindi, possono tornare a percorrerlo.



Il costo dei lavori si aggira attorno ai 1.000, parte del budget annuale stabilito dai Comuni di Cuneo e Boves. Il precedente guado era stato abbattuto nella piena del 20 settembre scorso, durante la quale il bacino artificiale dell’impianto idroelettrico Enel era stato svuotato, e l'acqua piovana lasciata libera di scorrere.



In primavera è probabile un’altra piena finisca per distruggere anche questo guado, una situazione che va avanti ormai da anni con le amministrazioni di Cuneo e Boves che spendono annualmente 18.000 euro per ripristinarlo due volte l'anno.



Ma nel corso degli ultimi dodici mesi si è parlato spesso della realizzazione di una soluzione fissa e stabile di collegamento tra Cuneo e Boves: la costruzione di un ponte – come paventato in una commissione consiliare specifica - necessiterebbe di risorse comprese tra gli 80.000 e i 100.000 euro, sempre che con un alveo di 300 metri si possa davvero valutare l’idea.