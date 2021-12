Allertati i vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Busca per un incendio al tetto di un'abitazione a Villafalletto avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 dicembre.

Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria per poi interessare parzialmente parte della copertura dello stabile in via del Monte.

Le fiamme sono state spente e la situazione è tornata alla normalità. Nessuna persona è rimasta infortunata a causa dell'incendio.