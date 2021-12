"Voglio dire agli operatori sanitari che il nostro grazie lo portiamo nel cuore"

mi chiamo Francesco Villois. Sono un ragazzo di ventotto anni, appena rientrato dal "pit-stop" per tamponi Covid della Via Vecchia di Borgo, a Cuneo.

Con la presente vorrei esprimere un sentito ringraziamento alle operatrici e gli operatori sanitari che stanno passando le loro giornate a effettuare tamponi, analizzarli e preparare i referti per fare in modo che persone come me possano trascorrere un Natale sereno in famiglia.

Sembrerà scontato, dire grazie; ma in questi tempi bui di gente in piazza, rigorosamente senza mascherina, a urlare contro presunte dittature sanitarie, credo sia importante far sapere agli operatori sanitari ancora in trincea che non sono soli. E che non abbiamo riposto gli striscioni con scritto: "Grazie, eroi".