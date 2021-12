Cisterna si ribalta a Busca: code e disagi alla circolazione

I Vigili del fuoco sono al lavoro, a Busca, lungo la strada provinciale 589, "dei laghi di Avigliana", in prossimità del punto vendita "Scavolini", all'altezza della rotatoria da dove parte la strada che conduce al castello del Roccolo.

I soccorritori sono stati allertati per una cisterna, trainata da un trattore e con all'interno liquami, che si è ribaltata sulla sede stradale. I pompieri sono al lavoro per la messa in sicurezza del veicolo, che dovrà essere rimosso con l'ausilio di mezzi specializzati.

La circolazione sta procedendo a senso unico alternato, regolato dalla Polizia locale di Busca. Si registrano forti disagi alla circolazione, con code in entrambi i sensi di marcia.

Sul posti i Vigili del fuoco di Busca.