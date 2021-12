Mondovì stanzia 80mila euro per incrementare la capienza del Pala Manera

Il Comune di Mondovì ha stanziato 80 mila euro per il pala Manera.

Da anni si parla di riqualificare l'edificio e renderlo fruibile al meglio per le squadre di volley e basket presenti sul territorio. La città può vantare due squadre di volley in A2, la LPM Bam Mondovì e il VBC, che però, in caso di promozione nella massima serie, al momento avrebbero difficoltà con la struttura attuale.