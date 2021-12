Bruna Sibille eletta nuovo consigliere provinciale, è festa a Bra

Parliamo del nuovo Consiglio della Provincia di Cuneo, che è stato votato dagli Amministratori Comunali del territorio nelle elezioni di secondo grado svoltesi sabato 18 dicembre (dati definitivi sul sito web www.provincia.cuneo.it ).

Tra coloro che hanno accolto con entusiasmo e soddisfazione il risultato c’è Bruna Sibille, consigliere comunale di Bra, ex sindaco e già assessore provinciale e regionale, che ha totalizzato 3.560 voti tra le file della lista ‘La Nostra Provincia’. E la sua pagina Facebook è stata inondata di congratulazioni e messaggi carichi di affetto. Non è una cosa comune per un politico.

Un momento d’orgoglio anche per il circolo Pd ‘Angelo Vassallo’ di Bra, che su Facebook, attraverso i propri rappresentanti, ha postato il seguente commento: “Un grande grazie dal #PD braidese a Bruna Sibille per il suo rinnovato impegno in questa importante avventura amministrativa”. In rima con l’endorsement del Congresso Pd cittadino di sabato 4 dicembre, dove l’ex sindaco aveva ricevuto l’investitura ufficiale.

Ma non chiamatela ex. A 71 anni suonati la popolarità di Bruna Sibille non è diminuita e nemmeno la sua energia. Per questo si è messa due volte in gioco: in prima battuta come consigliere comunale all’esito delle ultime votazioni cittadine e adesso come consigliere provinciale.

Che sia stata una dei sindaci più popolari sotto la Zizzola non c’è dubbio. Bruna Sibille, primo cittadino di Bra per due lustri, fino al maggio 2019, è sempre stata molto vicina alla gente. Basta vederla passeggiare a piedi o in bicicletta per le vie del centro. Ogni metro una parola ed un saluto. Una caratteristica che condivide con l’attuale sindaco Gianni Fogliato.