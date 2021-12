Cuneo, cordoglio per la maestra benemerita Anna Maria Ghibaudo

Il mondo della scuola è in lutto per la scomparsa, stamane 24 dicembre, di Anna Maria Ghibaudo, vedova Marchisio, maestra benemerita.



Settantanove anni, originaria di Vernante (ora abitava a Cuneo in corso Gramsci), a soli 18 anni (l’istituto magistrale era ancora quadriennale) nel giorno del suo compleanno, il 2 ottobre, iniziò la carriera come giovanissima e amata insegnante elementare a Palanfrè, dove rimase per due anni, per poi proseguire l’insegnamento a Festiona, Ruffia, Murello e in tanti posti della provincia, a Sant’Antonio e in via Luigi Einaudi a Cuneo.



Il suo servizio al mondo della scuola si concluse gli ultimi anni al Provveditorato agli Studi di corso De Gasperi, occupandosi in particolare di supplenze, graduatorie, immissioni in ruolo, dove aiutò centinaia di giovani supplenti indirizzandoli, con rigore e preziosa dedizione alla carriera nell’insegnamento, stimata dai presidi e dai colleghi tutti.



Anche in pensione ha messo a frutto i suoi talenti nell’insegnamento e nell’aiuto al prossimo, facendo volontariato alla comunità Emanuele.



Lascia, oltre a fratelli e sorelle, i figli Alessandro, impiegato, e Marcella (dipendente Intesa Sanpaolo), le adorate Marianna, nipote, e la figlioccia Marina Marchisio, professoressa al "Grandis" di Cuneo.



Provenienti dall’ospedale di Caraglio, i funerali si terranno nella chiesa dei salesiani lunedì 27 dicembre alle ore 10 (rosario nella stessa chiesa sabato 25 e domenica 26 alle 17.30).