Da Alba a Cuneo, EGEA dà vita ad un racconto luminoso fatto di luci e stelle per festeggiare il Natale della Comunità [FOTO E VIDEO]

Partita da Alba in occasione del 8 dicembre, riempiendo di luci e stelle la Piazza del Duomo, la scia luminosa di EGEA è andata a vestire alcuni dei prestigiosi luoghi simbolo del Territorio a partire dai Castelli di Grinzane, Roddi, Magliano, Fossano per poi passare a Piazze e Chiese come quelle di La Morra e Verduno e Torri come quella di Barbaresco.

Un percorso di luci e stelle che è infine arrivato ai luoghi dove in questo momento serve tutta l’energia necessaria ed il supporto di tutta la Comunità, come gli Ospedali “Michele e Pietro Ferrero “di Verduno e il Santa Croce e Carle di Cuneo.

In totale saranno oltre 10.000 metri quadri illuminati con proiezioni Natalizie, una grande Festa di luci e colori a rappresentare una carica di energia positiva e Festività Serene per tutta la Comunità.