Farmacie prese d'assalto: tanti tamponi per partecipare serenamente al Natale in famiglia

Code a ondate davanti alle farmacie del capoluogo ma non solo. A Madonna dell'Olmo sono decine le persone che aspettano di sottoporsi al tampone.

In questi ultimi giorni la richiesta è letteralemente esplosa. Sono tanti quelli che hanno avuto un contatto con qualche positivo: sul lavoro o a seguito di cene con amici e colleghi.

Ma sono tanti anche quelli che si stanno sottoponendo a tampone in vista della cena della vigilia, stasera, o del pranzo di Natale di domani, per viverlo in serenità con i parenti, con i genitori anziani e con la famiglia. Magari in attesa di ricevere la dose booster.

"Ho i genitori anziani, credo sia una scelta responsabile, per il bene di tutti". Così una signora in coda davanti ad una farmacia del centro storico.

"Stiamo facendo anche 120 tamponi al giorno", evidenzia Carla Tosco, titolare della Farmacia Bottasso di via Roma. La positività è al 5%, ma sono praticamente tutti asintomatici.

Anche alla Bertero si viaggia su numeri alti, un'ottantina. "Fino a qualche settimana si sottoponevano a tampone i non vaccinati, per avere il green pass per andare al lavoro. Adesso la situazione è cambiata, ci sono tanti positivi - spiega Giovanni Dracone. Ci sono diversi vaccinati con due dosi, stanno tutti bene".