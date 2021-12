“Meritiamo che questo Santo Natale possa essere sereno per tutti, in particolar modo per chi ha avuto perdite per la pandemia”.

È l'augurio del sindaco di Fossano Dario Tallone ai nostri lettori: “Spero che il 2022 sia un anno di ripartenza e senza restrizioni”.

E fa anche una raccomandazione: “Gli ultimi acquisti che dovete fare, fateli nel vostro territorio”.