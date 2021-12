Natale con vaccinazioni ad accesso diretto alla Caserma Vian di Cuneo

Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio prossimi, presso la Caserma Ignazio Vian di Cuneo, sono previste sedute vaccinali dalle ore 8 alle 14 ad accesso diretto, aperte agli over 12, per la somministrazione del vaccino anti Covid 19, prima dose, seconda dose e dose Booster (per coloro che abbiano ricevuto la seconda da almeno 5 mesi).



L'attività vaccinale presso la Vian è gestita con personale messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle". Il direttore generale Elide Azzan: "Desidero sottolineare le sinergie messe in campo da Asl Cn1 e Azienda Ospedaliera, che ci consentono di far fronte, con un vero lavoro di squadra, a una intensa attività vaccinale per contenere gli esiti negativi della pandemia in corso".