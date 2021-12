“Vi auguro di cercare ogni anno la grotta di Betlemme, dove Dio si è fatto uomo per noi” [VIDEO]

“Siamo di nuovo in cammino verso il Natale del signore, verso la grotta di Betlemme. Cosa ci porta ogni anno a contemplare quella grotta? Cosa c'è di straordinario in quella grotta? Di straordinario c'è tutto. Quel bimbo che viene alla luce è Dio stesso che si fa uomo per noi, un Dio che per amore si è fatto carne per abbracciare l'umanità”.

Ecco il videomessaggio di Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo:





“Vi auguro di cercare ogni anno la grotta, di convergere tutti a quella grotta, dove Dio si è fatto uomo per noi. Oggi dove trovare Gesù? Nelle nostre chiese e nelle nostre comunità parrocchiali. Per questo vi invito a vivere il Natale partecipando alla messa. L'altare diventa la grotta di Betlemme, la grotta del pane, quel pane che ci unisce all'eternità e a Dio e che ci dona la speranza della vita”.