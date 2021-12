Caporalato a Caraglio, il Riesame sostituisce le custodie cautelari in carcere

Nella prima mattinata del 7 dicembre scorso la Squadra Mobile della Questura di Cuneo aveva eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante figure inserite a vario titolo nell’organigramma aziendale della Europoll di Caraglio, storica azienda avicola con sede in via Divisione Cuneense 6.

A disporle era stato il Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura di Cuneo, nell’ambito di indagini relative alle fattispecie di un’ipotesi di reato che punisce lo sfruttamento della manodopera, il cosiddetto caporalato.

A seguito dell'interrogatorio di garanzia, il Gip aveva revocato gli arresti domiciliari per uno dei cinque indagati, un consulente del lavoro, sostituendoli con l'obbligo di dimora a Savigliano. A essere confermate, invece, erano state due custodie cautelari in carcere a carico di un amministratore e di un caposquadra della Europoll e due detenzioni domiciliare nei confronti rispettivamente di un dipendente e di un responsabile amministrativo. Quest’ultimo era autorizzato a proseguire il lavoro da casa.

Per i due indagati per cui era stato disposto il carcere (l’amministratore e caposquadra della Europoll) i loro avvocati Marco Ivaldi e Tommaso Servetto hanno proposto l’impugnazione della misura davanti al Tribunale del Riesame di Torino, ottenendo la concessione degli arresti domiciliari. Per il dipendente invece, è stata disposta la scarcerazione.