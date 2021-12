Negli articoli più letti nel 2021 di TargatoCn e Lavoce di Alba tanta cronaca, ma anche solidarietà e ambiente

Nessuna sorpresa nelle notizie più lette del 2021 sui nostri giornali: il tradizionale appuntamento di fine anno nel quale la nostra redazione "tira le somme" dei pezzi che hanno ricevuto più riscontro negli ultimi dodici mesi premia inevitabilmente la cronaca ma, anche, le istanze di solidarietà.

Iniziamo la nostra 'top10' con il ritrovamento, lo scorso ottobre, in Bisalta di un porcino da 1,650 chili a opera della signora Mariangela di Pianfei: 172.192 lettori.

Si passa poi direttamente agli articoli di cronaca - tradizionalmente tra i più letti - , con i risvolti dei festeggiamenti incontrollati in piazza Galimberti a Cuneo nella notte della vittoria dell'Italia contro la Spagna il 6 luglio, agli Europe di calcio tenutisi la scorsa estate: 185.201 lettori.

La notizia del ritrovamento, nel frigo di un ristorante di Tarantasca, di aimenti scaduti anche da mesi e la conseguente sospensione dell'attività occupa l'ottava posizione con 199.372 lettori.

Sono stati 201.963 i lettori che hanno cliccato e letto la notizia relativa al passaggio del maltempo dello scorso luglio, con danni e disagi in diverse parti della provincia.

Torniamo alla cronaca, seppur con risvolti meno seri del normale, con la notizia del marzo scorso di un truffatore... "truffato" dall'anziana vittima designata: 221.098 lettori.

Proseguiamo la "top10" con la notizia sul lancio del progetto MOVE IN, relativo alla questione ambientale e alle forti limitazioni alla circolazione delle auto a diesel entrate in vigore nella tarda estat: 253.782 lettori.

La seconda metà della nostra classifica vede la cronaca farla per lo più da padrone, con due notizie particolarmente gravi: il tragico incidente avvenuto a ottobre scorso a Brossasco nel quale hanno perso la vita i due ventenni Enrico Olivero e Paolo Salvatico (291.029 lettori) e la tristemente celebre rapina - finita in tragedia - in frazione Gallo ad Alba (299.271 lettori).

Il secondo articolo più letto del 2021 riguarda, però, uno slancio solidale: quello per aiutare l'apicoltore Mattia Landra vittima di un assalto vandalico operato da ignoti che ha distrutto tutti i suoi alveari. A leggerlo, sono stati in 319.762.

Ma l'articolo in assoluto più letto dell'anno, con 329.199 lettori all'attivo, è quello relativo alla lettera che le clasi 3A e 3B PSS del "Cravetta-Marconi" di Savigliano hanno scritto in memoria di Deni Bellucci, uno dei due ragazzi scomparsi nel tragico frontale sulla SP151. A leggere le loro parole, sono stati 329.199 lettori.