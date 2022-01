Domani l'ultimo saluto ad Aldo Anselmo, il pilota di deltaplano vittima dell'incidente a Malanotte

"Ricordiamo Aldo come uno dei più assidui frequentatori del volo di Malanotte, sempre disponibile a dare un passaggio per il decollo e, a fine giornata, rimanere in compagnia a scherzare e a parlare del volo appena concluso".

Così gli amici e soci del Delta Club Mondovì ricordano e salutano il 70enne Aldo Anselmo, pilota di deltaplano vittima dell'incidente verificatosi domenica scorsa a Malanotte, nel comune di Frabosa Soprana.

"Aldo – scrivono – era tra i soci più attivi, sempre disposto ad aiutare nella manutenzione del sito di volo e lo faceva sempre con un sorriso. Siamo sicuri che continuerà a termicare con la sua ala rigida proprio come se fosse un'aquila libera e da lassù ci guarderà e ci assisterà".

Pensionato, residente a Genova, Anselmo viveva da tempo a Canale, nel Roero. Lascia la moglie e due figlie.

I cari e gli amici gli daranno l'ultimo saluto domani, mercoledì 5 gennaio, quando sarà accompagnato al tempio crematorio di Magliano Alpi, dove verrà celebrata la funzione, con partenza alle 10.30 dall’ospedale di Mondovì.