Auto trancia conduttura del gas: allarme nella notte a La Morra

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco della Granda, chiamati ad intervenire su diversi fronti.

Intorno alla mezzanotte, le squadre di Alba e Bra sono intervenute a La Morra, in frazione Rivalta Garassini, per un incidente stradale. Un’auto è finita contro un’abitazione e, nell’urto, è stata tranciata la condotta del gas metano dell’edificio.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna alla guida dell’auto è uscita praticamente illesa dall’abitacolo, affidata comunque alle cure del 118, mentre i Vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della fuga di gas, allertando i tecnici della ditta incaricata della gestione del gasdotto.

Sempre nella notte, poi, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Dogliani, per la messa in sicurezza in seguito ad un incidente stradale, a Roaschia, per il principio d’incendio di una stufa a pellet e a Sommariva del Bosco, per un cortocircuito di alcune luci di Natale.