"Liber", a Mondovì si inaugura il rinnovato Museo della Stampa

"Liber" come libro, la componente fondamentale di una biblioteca, ma anche come "libero".

Rinasce così il Museo Civico della Stampa a Mondovì Piazza, nel complesso delle ex Orfane in via della Misericordia, che verrà presentato in anteprima sabato 15 gennaio e aperto al pubblico con visite su prenotazione domenica 16, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Non un semplice archivio, ma un polo culturale, aperto a tutti.

"Nel complesso seicentesco abbiamo immaginato una casa della cultura che, pur mantenendo la funzione originaria della biblioteca, fosse capace di uno sguardo più ampio. Tre i principi ispiratori del progetto: partecipazione, conservazione, valorizzazione." - aveva spiegato negli scorsi mesi il sindaco, Paolo Adriano.