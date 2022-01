Gribaudo (PD): “Caro-bollette, interveniamo nuovamente abbassando le tasse sull’energia”

“L’impennata del costo dell’energia e delle materie prime rischia di bloccare la ripresa dopo i numeri incoraggianti dell’anno scorso, una condizione insostenibile nel lungo periodo per piccole attività, industrie energivore e famiglie.

Per il Partito Democratico è prioritario adottare nuovi provvedimenti e rafforzare le misure adottare dal Governo, dopo i quasi 4 miliardi stanziati alla fine dell’anno scorso”.

Così la deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo che ha ascoltato le imprese del territorio all’incontro “Arginare il caro energia: le proposte di Confindustria”, organizzato ieri pomeriggio da Confindustria Cuneo.

“In questo momento è importante intervenire tempestivamente ed efficacemente.

La via maestra è quella fiscale, con una riduzione della tassazione sul costo della bolletta elettrica. Le coperture per nuovi provvedimenti possono esser trovare sfruttando le entrate dalle aste delle quote di emissione, chiedendo un contributo agli operatori energetici e alla finanza che in questo momento stanno realizzando extraprofitti e prevedendo anche uno scostamento di bilancio.

Molte aziende rischiano di chiudere, occorre intervenire il prima possibile e anche per questo – conclude - serve dare continuità all’azione di Governo e garantire stabilità politica”.