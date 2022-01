Conclusi gli incontri di continuità all'Ic Momigliano di Ceva

Si sono concluse presso la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Momigliano di Ceva le visite degli alunni di tutti i plessi dell’ultimo anno della primaria. In ottemperanza alle norme anti Covid, gli alunni non hanno potuto incontrare i ragazzi delle medie, ma hanno avuto la possibilità di visitare la scuola, in particolare i laboratori di scienze, di informatica e di musica nei quali, grazie alla disponibilità dei docenti, hanno potuto svolgere a piccoli gruppi varie ed interessanti attività appositamente organizzate.

Le visite sono state possibili grazie anche agli autisti dei pullmini e a molti genitori che si sono resi disponibili per il trasporto degli alunni.

Sempre nell’ambito del progetto Continuità scolastica, nel mese di dicembre, i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Ceva si sono recati in visita alla scuola primaria per salutare i loro compagni. Sono stati accolti dai bambini e dalle insegnanti delle due classi prime che li hanno accompagnati in un breve tour della scuola.

In attesa di poter incontrare nuovamente i bambini il prossimo anno scolastico, le maestre sono a disposizione dei genitori per informazioni, visite alla scuola e presentazione dei vari progetti a cui partecipa il plesso “Galliano” telefonando e prenotando gli incontri.

Per ovvi motivi di sicurezza non è stato possibile attuare tutte le attività previste per la Continuità ma,come affermano le responsabili del Progetto Antonella Ghiso ed Emanuela Pera: “Gli alunni della primaria si sono dimostrati interessati, attenti e partecipativi, mostrando entusiasmo per la scuola visitata, così come è stata grande l’emozione dell’incontro tra bambini dell’infanzia e della primaria. Ma al di là di questo, il progetto Continuità ha una valenza educativa centrale perché consente ai più piccoli di familiarizzare con l’ambiente in cui saranno accolti il prossimo anno scolastico, di incontrare alcuni insegnanti e quindi di affrontare più serenamente il passaggio ad un ordine superiore di scuola”.

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 28 gennaio attraverso modalità telematica. Per assistenza la segreteria è a disposizione telefonando al numero 0174701466.