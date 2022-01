Oggi è il "Blue Monday": il giorno più triste dell'anno...o almeno così dicono

Oggi, lunedì 17 gennaio, è il giorno più triste dell'anno. O almeno così dice l'equazione che ha portato alla nascita del "Blue Monday".

Difficile trovare qualcuno che ami particolarmente il lunedì, primo giorno della settimana che, per la maggior parte delle persone, significa una ripresa delle attività lavorative e una nuova intensa settimana da affrontare.

Il terzo lunedì del mese di gennaio di ogni anno, però, viene considerato il peggiore in assoluto.

A dirlo è una complicata equazione elaborata da Cliff Arnall, psicologo presso l'Università di Cardiff, per aiutare le compagnie di viaggio ad analizzare la tendenza dei loro clienti. Arnall analizzò fattori come denaro, condizioni atmosferiche, tempo appena trascorso dal Natale e arrivò a concludere che il terzo lunedì di gennaio le persone si sentono maggiormente depresse perché inconsciamente il cervello realizza che sono finite le feste e che non ve ne saranno per diversi mesi.

Sebbene l'equazione sia stata considerata anti scientifica dal mondo accademico, la cultura del "Blue Monday" ha iniziato a spopolare ben oltre i confini della terra anglosassone. Ed è diventata una buona strategia di marketing per le compagnie aeree che consigliano di prenotare un viaggio in questo periodo per combattere la tristezza.