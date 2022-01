Carnevale dei Ragazzi: Cuneo cancella anche l’edizione 2022

Considerato il perdurare dello stato di emergenza e per motivi precauzionali, il Comune e la Diocesi di Cuneo hanno deciso di rinunciare anche quest’anno all’organizzazione del “Carnevale Ragazzi 2022” previsto per domenica 27 febbraio.



E’ quanto si comunica in una nota appena diffusa dal Municipio del capoluogo.

L’ultima edizione della manifestazione, la quarantunesima, andò in scena il 23 febbraio 2020 coinvolgendo circa 3mila partecipanti e 22 gruppi. In quella stessa giornata, all'inizio della prima ondata, veniva annunciata la chiusura delle scuole, che poi non avrebbero più riaperto fino alla fine dell'anno scolastico.