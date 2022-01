Al posto del regalo di Natale ai clienti, un’offerta alla casa di riposo di Paesana

Un’offerta alla Casa di riposo di Paesana al posto del tradizionale omaggio natalizio ai clienti.

È l’iniziativa intrapresa dall’azienda agricola dei Fratelli Allio di Paesana, che per il secondo anno consecutivo ha pensato di trasformare in solidarietà i regali di Natale che un tempo venivano realizzati per la clientela della macelleria di via Roma.

Anche quest’anno, anziché acquistare la fornitura di calendari o di altri gadget da omaggiare, i fratelli Allio hanno pensato di devolvere l’intero budget alla struttura assistenziale di via Margaria, al servizio degli anziani del paese e della vallata.

“Abbiamo a lungo pensato su come fare e come distribuire gli omaggi ai nostri clienti – raccontano – e alla fine abbiamo optato per un’azione di solidarietà ad un’importante realtà del nostro paese”.

L’Amministrazione della “Fondazione Casa di riposo di Paesana”, ricevuta la donazione, ha voluto con una missiva ringraziare i fratelli Allio, “sottolineando l’importanza e la spontaneità del gesto” e “riconoscendo a tutti voi una sensibilità marcata nei confronti degli ospiti e degli operatori della struttura”.