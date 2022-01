La troupe della Rai arriva nella palestra di Alba per il gruppo "Le Nuvole"

Martedì 18 gennaio, sorpresa per il gruppo le Nuvole! E’ arrivata ad Alba, nella palestra Titans dove i ragazzi si allenano per il cheerleading, la troupe del programma televisivo "O anche no" che va in onda tutte le domeniche mattina alle ore 9.10 su Rai2.

"L'emozione è salita in modo indescrivibile! - raccontano i ragazzi -. Una serata indimenticabile. Ma di più non si racconta.Vi aspettiamo domenica mattina su Rai2 nel programma “O anche no”! Vi attenderanno bellissime sorprese! Evviva l'inclusione sempre!!!"

Oltre a filmare le esibizioni varie, sono state intervistate le nuvolette Gianfranco, Nick, Tommy, Sere e il presidente Isabella.