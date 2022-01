Mondovì, dopo la chiusura del locale "Nico parrucchiere" dona l'attrezzatura al Cfpcemon

Aveva salutato i suoi clienti lo scorso 31 dicembre quando, per l'ultima volta, aveva abbassato la saracinesca del suo salone, in corso Italia, a Mondovì.

In città "Nico", il parrucchiere dell'Altipiano, Nicola Martini, ha accolto generazioni e generazioni di monregalesi per un'attività lunga 50 anni e ora ha voluto passare il testimone ai giovani, donando la sua attrezzatura agli studenti del Cfpcemon.

“Ringrazio di cuore Nicola Martini “Nico” il quale, dopo più di 40 anni di onorato servizio ha deciso di fare una donazione al nostro ente." - commenta il direttore Marco Lombardi - "Gli arredi verranno utilizzati per i corsi di acconciatura presso la sede di Mondovì, dove molti studenti e studentesse potranno utilizzarli per la formazione professionale. Nico ci ha comunicato un bel messaggio: un percorso professionale di grande esperienza come il suo non termina, bensì contribuirà alla formazione dei più giovani.”

Al ringraziamento del direttore si unisce quello del responsabile della sede, Giulio Tiraboschi e di tutti gli aspiranti parrucchieri e parrucchiere.