In piazza Galimberti è iniziato l'allestimento delle giostre: resteranno per sei settimane

Lo avevamo annunciato due giorni fa: l'arrivo delle giostre in piazza Galimberti a Cuneo, appuntamento fisso in città durante il periodo del Carnevale.

Oggi è iniziato l'allestimento. L'apertura del luna park sarà venerdì 28 gennaio. Resteranno in città fino al prossimo 13 marzo, per far divertire i bambini e i ragazzi.

Sei settimane. Durante le quali, ovviamente, come da tradizione, si spera nella neve, combo puttosto costante da anni. Giostre e nevicate abbondanti. Certo, nulla di particolarmente anomalo, dato il periodo invernale, ma di normale, in questo inverno, per ora non c'è stato niente.

La notizia dell'arrivo delle giostre scatena da sempre l'ironia dei cuneesi. Quest'anno si va oltre l'ironia. Si spera nel miracolo.