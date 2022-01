A San Valentino aiutate gli animali più fragili

Febbraio: il mese dell’amore è alle porte.

L’Associazione Amici di Zampa vi propone un modo speciale per dire alle persone che amate che le portate nel cuore… scegliete un regalo solidale!

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma è soprattutto la festa dell’Amore, inteso come sentimento universale. Amore verso i nostri cari, i nostri amici, ma anche verso noi stessi. Un’occasione per diffondere ancora più amore in un mondo che ne ha sempre più bisogno.



L’amore è un sentimento immenso che non viene intaccato dalle distanze, Amore è qualcuno che si prende cura dei più fragili, Amore è un abbraccio senza fine, senza specie, senza razza. L’Amore è abbandonarsi senza mai sentirsi abbandonati.



Per celebrare San Valentino acquistate un portachiavi o una collanina dalla nostra associazione: in cambio avrete un certificato di adozione a distanza di uno dei nostri ospiti. Con 20 euro potrete fare una gradita sorpresa a chi amate e dare un aiuto concreto a un animale che ha bisogno anche di voi!



Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197