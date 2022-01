I vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri in visita a Venasca, dove si progetta la nuova caserma

Nelle scorse settimane si è svolta una visita ufficiale a Venasca da parte del Colonnello Giuseppe Carubia del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo e del Capitano Davide Basso della Compagnia di Saluzzo, vertici dell’Arma sul territorio, per prendere visione del progetto della nuova caserma dei Carabinieri. I due militari, accompagnati dal comandante della Stazione di Venasca, Maresciallo Maggiore Luigi Matrone, hanno incontrato il Sindaco Silvano Dovetta e la Giunta Comunale.

"Sono grato al Colonnello Carubia e al Capitano Basso – dichiara il Sindaco Silvano Dovetta – per la loro visita, che denota l’attenzione che l’Arma ha nei confronti del territorio della nostra valle. Per Venasca la presenza in loco di una stazione dei Carabinieri è un elemento imprescindibile: per questa ragione da tempo la nostra amministrazione ha preso in carico la necessità di sostituire la sede attuale, che non è più idonea alle esigenze. La costruzione della nuova caserma è un intervento sicuramente strategico e di grande prestigio".

Nel corso della visita ufficiale sono state analizzate con attenzione le planimetrie del progetto e si sono valutati alcuni piccoli interventi di modifica. A seguire, la delegazione si è recata in sopralluogo sul sito dove dovrà sorgere il nuovo edificio, l’area industriale ecologicamente attrezzata nata sul sito un tempo occupato dalla fabbrica Lavalle.

"La progettazione della nuova caserma è già al livello esecutivo. Mi auguro vivamente che, dopo aver ottenuto il finanziamento dei progetti definitivo ed esecutivo, si possano ottenere anche le coperture economiche per la realizzazione delle opere" aggiunge Dovetta.

La progettazione della nuova sede dei Carabinieri a Venasca è stata interamente finanziata dal Ministero dell’Interno circa un anno e mezzo fa e si inserisce all’interno di un più ampio Polo Polifunzionale Sicurezza, che comprende la realizzazione nel medesimo sito anche del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari e del Distretto Sanitario.