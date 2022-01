Premiati a Torino i "Maestri del Lavoro": 22 provengono dalla Granda

Nella giornata di ieri, domenica 30 gennaio, presso il prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, alla presenza di molte autorità regionali e cittadine, presente il Console Regionale Carlo Serratrice, il Console di Cuneo Umberto Bona ed i Consoli di tutte le province del Piemonte sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro ai Maestri del Piemonte nominati nel 2020 e nel 2021

Purtroppo la situazione relativa alla pandemia ha costretto a cambiare il normale calendario: la premiazione dei lavoratori insigniti del titolo di Maestri del Lavoro si svolgeva tradizionalmente al Conservatorio di Torino nella giornata della Festa del lavoro, il 1° maggio di ogni anno organizzata dal Prefetto di Torino.

Per il 2020 e il 2021 la cerimonia è stata sospesa a causa della situazione pandemica.

Finalmente il 30 gennaio, pur con tutte le rigorose restrizioni sanitarie, è stato possibile consegnare la Stella al Merito del Lavoro ed il relativo Brevetto ai Maestri che attendevano con ansia questo momento. Pur essendo ufficialmente Maestri del lavoro la premiazione pubblica, alla presenza delle autorità piemontesi, è sempre una emozionante esperienza.

Dopo l’intervento del Console Regionale del Piemonte Carlo Serratrice, hanno preso la parola il Presidente Regionale dell’Associazione Lavoratori Anziani Davide Montrucchio, il Presidente Regionale della Federazione dei Cavalieri del Lavoro Marco Boglione, la Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Tiziana Borra, per il Sindaco di Torino l’Assessore al lavoro Giovanna Pentenero, per il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte il Consigliere Gianluca Gavazza, il Presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo, per il Presidente della Regione Piemonte l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano ed il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto.

Tra le autorità in sala erano presenti il Prefetto di Cuneo Patrizia Triolo ed il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola.

Successivamente si è proceduto a premiare dapprima i Maestri nominati nel 2020 e quindi i Maestri nominati nel 2021.

Le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto di Torino e dai componenti del tavolo della Presidenza.

I Maestri insigniti per il Piemonte sono in tutto 159, di cui 22 per la Provincia di Cuneo, i cui nominativi sono riportati qui di seguito

Per l’anno 2020:

GIUSEPPE BASSO di BRA ROBERTO BASTIERI di CERVASCA GERMANO BORSARELLI di SAN MICHELE MONDOVI' LUCIANO CURTI di CAVALLERMAGGIORE FULVIO D' ALESSANDRO di SAVIGLIANO ELVIO FABRIZI di BENE VAGIENNA ANNA MARIA GIANFORTE di FOSSANO LIVIO MILANO di SANFRE' PIERA RAIMONDI di MONDOVI' PIERANTONIO ALBERTO VIGNOLA di MONTICELLO D'ALBA CALOGERA VULLO di SANTA VITTORIA D’ALBA

Per l’anno 2021:

ANGELO ANDO di SANTO STEFANO BELBO FAUSTO ASCHERO di CUNEO GIUSEPPE BARACCO di GOVONE GIOVANNI BARBERA di CUNEO FIORENZO CUCCHIETTI di DRONERO SILVANO FERRARIS di GARESSIO MARCO GALLIANO di CUNEO ANNA MARIA GIORDANO di BOVES GIANCARLO LUSSO di GUARENE GUALTIERO RAVOTTI di CUNEO LUCIANO VOLPE di MAGLIANO ALFIERI

La “Stella al Merito del Lavoro” comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”, ed è un’importante decorazione con la quale il Presidente della Repubblica premia i cittadini italiani che si sono particolarmente distinti durante un’attività lavorativa dipendente svolta per almeno 25 anni consecutivi in qualità di operaio, o di impiegato oppure di dirigente.