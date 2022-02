Venasca, consegnati i "premi di studio" dall'amministrazione agli studenti meritevoli

Martedì 18 gennaio 2022 una delegazione composta dal Sindaco Silvano Dovetta, dal Vice-Sindaco Giampiero Gianaria e dall’Assessore Francesco Di Manso si è recata in visita presso l’abitazione dello studente Andrea Cornaglia per completare la consegna dei Premi di Studio 2020/2021.

Al giovane venaschese, che non aveva potuto partecipare alla cerimonia ufficiale di premiazione tenutasi presso la sala consiliare lo scorso 23 dicembre, è stato consegnato un assegno da 200 euro come riconoscimento per l’impegno dimostrato durante lo scorso anno scolastico, nel quale ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto Pellico di Saluzzo con la votazione di 100/100.

"Da ormai dieci anni abbiamo istituito questo significativo riconoscimento per i nostri studenti più meritevoli – dichiara il Sindaco Silvano Dovetta – e sono lieto di avere consegnato personalmente anche il premio destinato ad Andrea, che non aveva potuto essere presente alla cerimonia dello scorso dicembre. La nostra amministrazione lavora per il futuro di Venasca in vari ambiti e spronare e incentivare i nostri giovani al conseguimento di risultati scolastici di eccellenza è uno dei vari modi con i quali intendiamo portare avanti, con convinzione, questa nostra missione".

Gli altri due studenti venaschesi premiati sono Monica Martino, che ha ricevuto un assegno di 100 euro per aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10, e Matilde Paseri, cui è stato assegnata la cifra di 300 euro per aver ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di 100/100 e lode.