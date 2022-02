Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via San Sudario a Bagnolo Piemonte. L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 13 di oggi, giovedì 3 febbraio.

Sul posto i vigili del fuoco con i volontari di Barge, e l'emergenza sanitaria.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.