Volete riempire le vostre vite d'amore? Leda, Lala e Gigio sono la risposta giusta!

Amici di Zampa oggi vi presenta Leda, Lala e Gigio.

Leda e Lala due cagnoline dolcissime, sterilizzate, di circa un anno. Entrambe un po’ timide, ma tanto coccolone. Cerchiamo per loro persone disposte a guadagnarsi la loro fiducia con pazienza e amore.

Gigio è un cagnolone dolcissimo, di circa 3 anni, arrivato da poco in canile, cerca con tutto il cuore una famiglia tutta per lui. No catena, no box.

Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197