Vasto incendio a Sanfront: intensa notte di intervento per AIB e Vigili del Fuoco [FOTO]

Intensa notte di lavoro per le squadre degli AIB e dei Vigili del Fuoco.

Un nuovo intervento in Granda per domare un vasto incendio divampato in via Comba Gambasca, nel comune di Sanfront. L'allarme è scattato ieri sera, giovedì 3 febbraio, verso le 21.30 e da subito la situazione è sembrata molto grave.

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa della zona impervia, non raggiungibile dai mezzi e l'acqua, quindi per l'estinzione estinzione si è dovuto ricorrere all'utilizzo di pala e soffiatori.

Solo grazie alla tenacia e alla professionalità degli operatori AIB delle squadre di Sanfront, Rifreddo, Paesana, Bagnolo Piemonte e della Valle Bronda le fiamme sono state domate. I Vigili del fuoco, con le squadre di Barge e Saluzzo, hanno garantito approvvigionamento idrico ai mezzi del Corpo Anti incendi boschivi.

L'intervento ha visto coinvolti 40 volontari AIB, il fuoco è stato spento intorno alle 4 di questa mattina e attualmente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e presidio. L'intervento degli AIB è stato condotto dal comandante di distaccamento Gabriele Gilardone e il caposquadra Fabrizio Giaime, in costante aggiornamento il responsabile della squadra di Sanfront Matteo Chiabrando e con il vice responsabile provinciale Michele Fortunato, che si dice "orgoglioso dell'operato".

In queste ore sta intervenendo sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per monitorare la situazione.

Al momento in zona si è alzato molto vento e per ragioni di sicurezza l'area continua a essere presidiata e tenuta sotto controllo.