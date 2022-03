Allarme nella notte a Sanfront per un incendio boschivo [FOTO]

Torna l’allarme incendi boschivi a Sanfront.

Nella notte, la locale squadra AIB è intervenuta - insieme ai Vigili del fuoco - per domare un rogo divampato in località “Gravei”, nella zona di Comba Gambasca.

Proprio a Comba Gambasca le squadre AIB erano già state impegnate, a inizio febbraio, nelle operazioni di spegnimento di un grosso incendio boschivo, domato in piena notte, con uno sforzo non indifferente.

L’allarme, dopo un periodo di apparente tregua, è nuovamente scattato intorno alla mezzanotte. Sono state segnalate fiamme, con un fronte di fuoco di un centinaio di metri. Immediato l’intervento della squadra Anti incendi boschivi di Sanfront, guidata da Matteo Chiabrando, insieme ai Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge.

L’intervento tempestivo ha permesso di domare le fiamme prima che acquistassero troppa vigoria e si estendessero ulteriormente. Estinto il rogo, si è aperta la fase di attenta bonifica del sito interessato dall’incendio, per scongiurare nuove ripartenze del rogo.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 5 di questa mattina. La squadra AIB è intervenuta con cinque operatori e due mezzi dotati di modulo per lo spegnimento di incendi boschivi. E proprio in questi istanti sempre la squadra AIB di Sanfront sta tornando sul posto, con le luci del giorno, per un’ulteriore verifica della situazione.

L’AIB sanfrontese era già stata impegnata, nel pomeriggio di martedì scorso, per un incendio vegetazione in una zona incolta a Martiniana Po.

Le fiamme erano state segnalate lungo la fascia boschiva poco distante dal fiume Po.

Ad essere interessata dalle fiamme, un'area di circa 1000 metri quadrati. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte sei volontari con due mezzi.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno garantito approvvigionamento idrico. Proprio i Vigili del fuoco si trovavano già in paese per l’incendio di un fabbricato in via Cimitero.