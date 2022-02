Dalla Regione 36mila euro per gli acquedotti di Casteldelfino

Su richiesta di pronto intervento del sindaco Domenico Amorisco sulla L.R. 38/78 per lavori di somma urgenza sulla rete di distribuzione acqua potabile delle borgate Aboin, Posterle Superiore e Torrette, la Regione Piemonte ha concesso un finanziamento di 36.000 euro.

Per la borgata Alboin è previsto l’intervento sull’opera di captazione nella quale l’acqua della sorgente sgorga a quota notevolmente inferiore rispetto al tubo del troppo pieno fuoriuscendo sulla parete della vasca di raccolta. L’intervento prevede anche la impermeabilizzazione della parete perimetrale e de fondo della vasca.

Per la borgata Pusterle Superiore l’intervento prevede l’interramento di 70 metri di nuova conduttura di smistamento acqua verso la borgata da due pollici, in sostituzione di quella di un pollice che ora scorre a cielo aperto.

Per la borgata Torrette l’intervento prevede la realizzazione di una cisterna interrata in acciaio Inox della capienza di 1000 litri con rifacimento della vasca di accumulo e opera di captazione essendo danneggiate da un piccolo smottamento del terreno.

Il finanziamento regionale giunge, però, in inverno inoltrato per cui l’appalto dei lavori slita a primavera.

Il commento di un raggiante (ma non pago) sindaco Domenico Amorisco; “Ringrazio sentitamente la Regione Piemonte per il finanziamento assegnato e preciso che questi per cui si interviene sono solo una parte dei vari acquedotti di Casteldelfino che richiedono altrettanti lavori di manutenzione straordinaria. Quando ho accettato la candidatura a primo cittadino di Casteldelfino, ho raccolto il “grido di dolore” della gente le cui richieste rimanevano senza esito. Mi sto adoperando e mi adopererò nel mio mandato in questa direzione e qualcosa, senza voli pindarici e vane promesse, si potrà ottenere e realizzare a beneficio della popolazione casteldelfinese”.