ITIS Delpozzo, in finale al Green Game Digital 2022 le classi 1^a rob e 2^ a chi

Il battito cardiaco accelera e l‘adrenalina che cresce concentra l’attenzione su un unico obiettivo: vincere. E il solo modo che si ha per farlo è quello di seguire il più attentamente possibile una spiegazione, memorizzarne le informazioni necessarie per entrare in “azione” nel momento di gioco e collaborare con tutta la classe per dare la risposta corretta nel minor tempo possibile.

Green Game Digital, iniziativa promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea) e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così ha consapevolizzato gli studenti di prima e seconda superiore di tutta Italia, e le loro famiglie di conseguenza, su un argomento spesso ignorato: la raccolta differenziata. Non si tratta solo di un gioco, ma di un modo per stimolare le generazioni future a conoscerla sempre meglio e a migliorarla.

Venerdì 28 gennaio 2022, per il secondo anno, i ragazzi delle classi del biennio dell’ITIS si sono cimentati in questa competizione, collegandosi online dalla LIM e dai monitor delle classi e rispondendo dai loro cellulari ai quesiti posti dal presentatore in diretta.

Grande soddisfazione per la 1^A ROB e la 2^A CHI, che sono passate alla Finale nazionale; le classi 2^B MEC e 1^C ROB parteciperanno invece al ripescaggio, ossia se il punteggio da loro raggiunto sarà tra i migliori 10 tra le seconde classificate al termine del tour, potranno anch'esse partecipare alla Finale che si terrà presumibilmente nel mese di maggio. Il buono Amazon da 20 euro, messo in palio dagli organizzatori per gli studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto, è stato vinto da Lorenzo Martino della 2^B ROB e da Lorenzo Bruno della 1^A ROB.

Grazie agli organizzatori, alla prof.ssa Daniela Zarrelli per il lavoro di promozione e organizzazione, e soprattutto a tutti i ragazzi partecipanti che con entusiasmo, impegno e grande coinvolgimento hanno preso parte all’iniziativa.