Visita Firenze senza preoccupazioni con i migliori depositi bagagli

Il turismo di prossimità ha conosciuto negli ultimi anni una crescita a dir poco esponenziale: sempre più italiani preferiscono le bellezze artistico-culturali della propria regione alle mete lontane. Anche nel caso in cui non sia di prossimità, la vacanza tende ad essere molto breve, con turisti sia italiani sia stranieri interessati a visitare più città d'arte nel corso dello stesso weekend o addirittura della stessa giornata. Questi fenomeni hanno reso ancora più importante la funzione dei depositi bagagli, soprattutto in una rinomata meta turistica come Firenze. Sul sito di Radical Storage troverai tutti i migliori depositi bagagli di Firenze. Quando si sceglie un deposito bagagli, è bene tenere in considerazione, tra le altre cose, la distanza rispetto alla stazione ferroviarie e alle fermate dei mezzi pubblici, i servizi offerti, gli standard di sicurezza e ovviamente il prezzo. Consultando il sito web di Radical Storage, è davvero semplice e veloce mettere a confronto i migliori depositi bagagli di Firenze e scegliere quello più giusto per le proprie esigenze. Grazie a Radical Storage, godere appieno delle meraviglie offerte da questa splendida città d'arte senza il pensiero dei propri bagagli è davvero alla portata di un click. Tra i più importanti depositi bagagli di Firenze rientrano, senza dubbio, il deposito bagagli Santa Croce e quello della Stazione Principale: scopriamoli insieme.

Il deposito bagagli Santa Croce

Il deposito bagagli Santa Croce è situato nell'omonimo quartiere, famoso soprattutto per la meravigliosa basilica che ospita gli affreschi di Giotto, per il mercato dove potrete acquistare prodotti tipici toscani e per la Chiesa di Sant'Ambrogio. Questo deposito bagagli è aperto ogni giorno dalle 5 del pomeriggio alle 3 del mattino. Sia la prenotazione online sia il check-in sono molto veloci: in particolare, le operazioni di check-in hanno una durata media di soli tre minuti! Il deposito bagagli Santa Croce è, quindi, davvero perfetto per chi vuole visitare il maggior numero di attrazioni nel minor tempo possibile. Una volta depositati, i bagagli vengono sigillati e conservati in uno spazio igienizzato e sicuro. Anche il prezzo è molto vantaggioso, con una tariffa giornaliera di soli 5 euro per bagaglio. Lo staff del deposito bagagli Santa Croce spicca sia per cortesia sia per professionalità e il servizio di assistenza clienti in italiano e inglese è a vostra disposizione 7 giorni su 7.

Il deposito bagagli della Stazione Principale

Il deposito bagagli della Stazione Principale si trova in località Santa Maria Novella, a pochi minuti dalla più importante stazione ferroviaria della città. A Santa Maria Novella potrete visitare Piazza dell'Indipendenza con la famosa statua di Ubaldino Peruzzi e il Museo di San Marco che conserva molti capolavori, tra i quali la Deposizione di Fra Angelico. Questo deposito bagagli è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 del mattino alle 5.30 del pomeriggio, mentre rimane chiuso la domenica. Le procedure di check-in sono molto rapide (all'incirca 3 minuti) e contactless. I vostri bagagli saranno al sicuro sotto l'attenta sorveglianza dello staff del deposito bagagli della Stazione Principale mentre voi assaporerete le bellezze di questa città patrimonio dell'Unesco. È possibile prenotare il deposito bagagli sul sito web di Radical Storage per soli 5 euro per bagaglio al giorno. Alla prenotazione riceverete in omaggio un'audioguida gratuita della città che vi aiuterà a scoprire le meraviglie di Firenze.