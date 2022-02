Il grazie del Centro Orizzonti per la donazione ricevuta dal Michelin Sport Club

Il MICHELIN SPORT CLUB ha devoluto la somma di denaro, destinata al loro solito pranzo Natalizio, al Centro Diurno per disabili Orizzonti di Madonna dell'Olmo.

La donazione è stata utilizzata per l'acquisto di un tablet, un cellulare e un telecomando per il sollevapersone. E’ bello poter sottolineare che una realtà come il MSC non si dimentica di chi è diversamente abile sul proprio territorio.

Vogliamo dedicare un ringraziamento particolare al presidente Piero Battaglia che si è dimostrato ancora una volta disponibile e sensibile alle nostre iniziative e progetti.

L'equipe del centro Orizzonti