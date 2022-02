A Bagnolo Piemonte "Riscopriamoci comunità": una serata per unire cittadini e associazioni locali

Giovedì 24 febbraio il Teatro Silvio Pellico ospiterà una serata dal titolo un po' particolare "RISCOPRIAMOCI COMUNITÀ" organizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte.

L'auspicio dell'Amministrazione è che i cittadini, consapevoli dell'importanza di avere sul territorio associazioni attive nei vari ambiti, possano iniziare e/o continuare a dedicare parte del proprio tempo libero, compatibilmente con le esigenze di ognuno, a prendersi cura in prima persona della nostra comunità.

Il mondo dell'associazionismo è in crisi da tempo, gli ultimi anni colpiti dalla pandemia hanno visto disgregarsi associazioni che nel passato erano molto solide e mettere a dura prova quelle che oggi sono ancora in piedi.

Interverrà la Dott.ssa Stefania Rivoira, la quale aprirà un dialogo con i partecipanti volto a riflettere sulla situazione delle comunità in generale e di quella Bagnolese in particolare.

Questo incontro è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale per il bene comune e per incrementare il senso di comunità.

L'appuntamento è per giovedì 24 febbraio alle 20.30 presso il Teatro Silvio Pellico in Via Marconi 1. La serata si svolgerà nel rispetto della normativa vigente.