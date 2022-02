Ripartono i concerti targati Fondazione Fossano Musica

Anno nuovo, consolidate abitudini di trascorrere i pomeriggi in musica con la FFm. Primo appuntamento sabato 19 febbraio alle ore 17 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi in largo Camilla Bonardi con gli studenti della Masterclass di Tromba “Italian Trumpet Seminar” del Maestro Ercole Ceretta.

I musicisti eseguiranno musiche di Giuseppe Verdi, Johann Nepomuk Hummel, Helmut Brandt, Eric Ewazen, George Enescu, Guy Ropartz, Soren Gleerup Hansen, Plug ed Ennio Morricone accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Stefenell.

Si ricorda che i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-di-trombe

Come richiesto dalla normativa in vigore in materia sanitaria all’ingresso sarà richiesto il green-pass rinforzato.

Ercole Ceretta: diplomatosi in tromba nel 1982 presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino sotto la guida del M° Renato Cadoppi, si perfeziona presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo sotto l'insegnamento di illustri maestri come Pierre Thibaud, Bernard Soustrot, Sandro Verzari, e al Saint Mary's College negli Stati Uniti con Jeff Silberschlag. Ha seguito inoltre masterclasses in Italia, Svizzera, Francia e Stati Uniti, tenuti da Philip Smith, Dennis Ferry e Anthony Plog.

Dal 1995 fa parte stabilmente dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale ha partecipato a numerose tournées e registrazioni audio e video, suonando sotto la guida di direttori di fama mondiale quali Carlo Maria Giulini, Zubin Metha, Eliahu Inbal, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Rafael Frühbeck de Burgos.

Ha partecipato in veste di solista e con gruppi da camera a vari festival internazionali a Praga, Roma, New York, Torino, Londra e Washington.

Svolge un'intensa attività concertistica come solista e come membro di gruppi da camera. É fondatore e direttore dei CanavèisanBrass gruppo di ottoni e percussioni.

Il gruppo ha inciso, in prima mondiale, un CD di musiche originali di Kjell Mork Karlsen per Ottoni e Organo. É Stato docente presso i conservatori di Aosta, Torino, Cuneo, alla Scuola di Perfezionamento di Saluzzo e in numerosi masterclasses.