Al Toselli di Cuneo proseguono le "Domeniche a teatro" con (una) Regina

“C'era una volta e una volta non c'era... Una Regina nel suo Castello,

la sua vecchia mamma l’ha nominata sul più bello, l’ha messa sopra un trono alto un metro e tre, le ha detto sottovoce: adesso tocca a te”.

In un giorno di pioggia non si può uscire, meglio restare in casa, la parata della banda è annullata.

Due sorelle, con gli strumenti luccicanti ancora in mano, guardano fuori dalla finestra.

Una tristissima, l'altra assorta. Per combattere la noia si inventeranno una fiaba che le trasporterà indietro nel tempo, quando c'erano vecchie regine stanche di regnare e fanciulle ubbidienti, il cui destino era scritto nel nome con cui nascevano.

Età consigliata dai 6 anni

Ingresso intero 6.00 euro

Ingresso ridotto 5.00 euro sotto i dieci anni, cral convenzionati, acli

Gratuito sotto i tre anni

PREVENDITA

I biglietti saranno acquistabili dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 8.30 alle ore 15.00 presso O­fficina piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo.

La prevendita in ufficio consente la scelta di una poltrona numerata.

RISERVA ON LINE TRAMITE E-MAIL

La riserva on-line tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti interi, ridotti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. I biglietti saranno disponibili al botteghino il giorno dello spettacolo fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i biglietti verranno rimessi in vendita ad altri spettatori.

Le mail dovranno pervenire entro le ore 15.00 del venerdì precedente lo spettacolo al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva.

E’comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass e della mascherina ffp2 sopra i 12 anni e dai 6 anni di mascherina ffp2.