Edoardo Cavagnino a TEDxTorino 2022

Edoardo Cavagnino, presidente di Gelati PEPINO 1884, sarà fra i 13 relatori di TEDxTorino BE KIND che si terrà il 20 febbraio 2022 alle ore 14 presso il Lingotto Fiere Padiglione 1 a Torino.



TED è un’organizzazione internazionale no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore che promuove il programma TEDx: eventi locali organizzati in modo indipendente in tutto il mondo nei quali i relatori sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni.



Edoardo Cavagnino, giovane imprenditore e quinta generazione alla guida di Gelati PEPINO 1884, sarà quindi protagonista di uno speech che racconterà di popoli che si incontrano, di migrazioni, e della conseguente possibilità di nascita di nuove idee: elementi che rappresentano la base su cui è nato e cresciuto lo storico brand torinese.



Nel suo intervento, tra aneddoti e riflessioni, Cavagnino riprenderà infatti i passaggi che hanno portarono, oltre 130 anni fa, Domenico Pepino, un giovane gelatiere napoletano, nella nostra Torino. Una storia di coraggio, di intraprendenza, di migrazione e innovazione. Domenico Pepino nel 1916 cede la piccola azienda e i suoi segreti di produzione al Comm. Giuseppe Cavagnino e a suo suocero Giuseppe Feletti che, nel 1929 aprono il locale di piazza Carignano, ancora oggi storica location del capoluogo sabaudo. E alla fine degli anni ’30, dopo anni di sperimentazione e ricerca nasce il Pinguino, il primo gelato ricoperto su stecco prodotto al mondo: una rivoluzione, una vera innovazione nel quale il morbido gelato è avvolto da una sottilissima copertura di cioccolato che fa sì che il gelato non si sciolga e possa essere quindi consumato con tutta calma mentre si passeggia.



Ma le idee nascono anche dalla contaminazione, dalla capacità di ascolto e condivisione, ed è così che nel luglio del 2019 – proprio nella stessa piazza Carignano, così cara e fondamentale per Gelati PEPINO, durante i festeggiamenti del 198° anniversario dell’Indipendenza Nazionale del Perù, organizzati proprio da Cavagnino, alla presenza del Console del Perù a Torino, César Jordán Palomino, nasce un’amicizia vera, mossa da curiosità, voglia di conoscere e approfondire usi e costumi di culture diverse e apparentemente lontane, ma con tratti, valori e caratteristiche comuni.

Storie accomunate da ingegno, intraprendenza, coraggio e cambiamenti, storie lontane nel tempo, ma collegate da un unico fil rouge che attraverso i secoli, è arrivato ai giorni nostri, a quella piazza e ad una festa che sono insieme sinonimo di incontro tra popoli e idee.



Edoardo Cavagnino ripercorrerà queste ed altre storie nel corso di TEDxTorino, per raccontare il proprio pensiero sul tema dell’incontro che è la Gentilezza, che si trasforma in porta di accesso alla bellezza ed alla diversità del mondo. "Dopo aver passato anni a seguire con ammirazione persone speciali che da tutto il mondo si raccontavano in piedi sul cerchio rosso di TED, adesso eccomi qui anch'io!” – dichiara Edoardo Cavagnino – “Sono davvero onorato per questa opportunità e ringrazio gli amici di TEDxTorino”.