GRANDUP! IMPACT IMPRESE. Scadenza prorogata al 21 febbraio

C'è ancora qualche giorno di tempo per partecipare a GrandUP! Impact Imprese, il percorso di accompagnamento realizzato in collaborazione con SocialFare. La scadenza è stata prorogata a lunedì 21 febbraio.

CHE COS'È

Un percorso di accompagnamento e co-progettazione di idee innovative da sviluppare come opportunità di impresa a impatto sociale.

I team selezionati potranno partecipare a un ciclo di incontri articolati in 5 moduli a cura di SocialFare: 10 giornate di lavoro intenso, pratico, motivante i cui risultati concreti saranno presentati in un evento finale.

Il percorso potrà svolgersi in presenza, nelle sedi di Cuneo, Alba e Bra, e/o in modalità on-line, a seconda dello scenario pandemico. Al termine del percorso, durante l’Opportunity Day, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare la propria proposta imprenditoriale a un gruppo di investitori: le migliori soluzioni potranno essere selezionate per specifiche premialità a supporto della propria crescita imprenditoriale; tra queste, anche l'opportunità di entrare nel percorso di accelerazione e investimento FOUNDAMENTA di SocialFare.



A CHI SI RIVOLGE

Team formali e informali, associazioni, cooperative o imprese sociali con un’idea imprenditoriale o una soluzione d'impresa che possa generare impatto sociale positivo sul territorio di Cuneo.



HAI QUALCHE DOMANDA?

Puoi scrivere a info@grandup.org: gli esperti di SocialFare risponderanno alle tue domande e ti supporteranno nella candidatura.