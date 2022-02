Il grazie del Sacra Famiglia di Mondovì a tutti coloro che hanno sostenuto la struttura

"Il consiglio di amministrazione del “Sacra Famiglia” Mondovì intende sinceramente ringraziare tutti coloro che hanno voluto contribuire direttamente al sostegno della struttura e della sua mission sul territorio.

In particolare si ringrazia per il contributo ricevuto in memoria del sig. Labardo Silvio col quale è stato possibile acquistare i letti articolati per il reparto nuovo “Le Orchidee”;

per l’importante contributo ricevuto dalla famiglia di una nostra cara ospite, col quale è stato possibile realizzare interventi edili sul nucleo dedicato agli ospiti con difficoltà cognitive, acquistare un omogeneizzatore e una lavatrice e incrementare le ore di animazione per gli ospiti della Struttura;

per i contributi di tante persone che hanno partecipato alla raccolta fondi istituita sulla rete del dono “Un abbraccio al Sacra Famiglia”;

un grande grazie poi alla banda cittadina per il bellissimo concerto

per le utili donazioni del Rotary di Mondovì, sempre attento alle esigenze della nostra Struttura.

Il sostegno e la generosità di tante persone testimoniano l’affetto della cittadinanza per il nostro Istituto e danno forza a tutti coloro che vi lavorano ogni giorno per offrire un servizio di eccellenza ai nostri cari ospiti".