“Protagonisti del cambiamento”: tutto pronto per il XIX Congresso Provinciale della Cisl di Cuneo [VIDEO]

“Protagonisti del cambiamento” è lo slogan del XIX Congresso della Cisl di Cuneo che si svolgerà giovedì 17 e venerdì 18 febbraio presso lo Spazio Varco di Cuneo.

Alla vigilia di questo importante momento per l'organizzazione sindacale che vanta oltre 46.500 iscritti in Granda, abbiamo intervistato il Segretario Generale provinciale Enrico Solavagione.

“Noi siamo stati eletti il 14 febbraio del 2020 e, qualche giorno dopo, si è scatenato l'inferno - esordisce Solavagione -. La pandemia ha stravolto la società e il mondo del lavoro con 150 mila morti e 114 milioni di posti di lavoro persi. Sono stati due anni pesanti, ma io ho avuto l'onore di essere a capo di questa organizzazione. Abbiamo voluto rimboccarci le maniche e non abbiamo mai chiuso. Cittadini e lavoratori hanno sempre trovato nella Cisl le porte aperte”.

Lo slogan del Congresso è “Protagonisti del cambiamento”: “Le organizzazioni sindacali sono state e dovranno essere protagoniste del cambiamento. Come Cisl siamo scesi in campo dall'inizio della pandemia lavorando ai protocolli di sicurezza. Oggi dobbiamo continuare a dare il nostro contributo affrontando tematiche come il caro bollette. C'è anche il problema degli esercizi commerciali che rischiano di chiudere, con una previsione di ben 80 mila chiusure entro il mese di giugno”.

Come fare? “Dobbiamo cercare di lavorare insieme, evitando atteggiamenti che dividono le persone. Mai come oggi c'è bisogno di unità di intenti. Dobbiamo lavorare per un patto siciale che metta insieme sindacati, Governo e imprese per discutere di fisco, pensioni, caro bollette, riforma della Pubblica amministrazione”.

E conclude: “La nostra è una Provincia che ha retto meglio di altri la pandemia, ma che deve ultimare ancora parecchie cose. Parlo del tratto autostradale della Asti-Cuneo, del Tenda bis, ma anche la ricostruzione dell'Istituto Alberghiero di Mondovì. Da questo bisogna ripartire. Ho molta fiducia nella comunità cuneese. Come Cisl vogliamo dare il nostro supporto e il nostro apporto”.

Al Congresso della Cisl Cuneo parteciperanno 125 delegati in rappresentanza di tutte le categorie dei lavoratori cuneesi.

Dal Congresso sarà eletto il nuovo Consiglio Generale che andrà a eleggere il Segretario generale della CISL di Cuneo e la Segreteria.

Al congresso parteciperanno il segretario confederale Cisl, Giorgio Graziani ed il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris oltre ad ulteriori ospiti istituzionali.